Za neke je američki san noćna mora, a zašto je to tako ispričao je u snimku na Tiktoku jedan muškarac sa naših prostora koji živi u Kanadi.

- Kada ljudi dođu u SAD ili Kanadu, oni očekuju američki san. A problem s tim njihovim snom je šta oni žele da budu nešto šta nisu bili tamo odakle su došli - kaže on objašnjavajući šta naši ljudi rade u Kanadi.

- Čovek koji se bavi građevinom, dođe ovde i hoće da bude mehaničar. Onaj tamo je radio u nekoj fabrici čarapa, dođe ovde - hoće da otvori pekaru. Onaj drugi tamo popravljao veš mašine, a ovde hoće da otvori restoran - kaže on, što prema njegovom mišljenju, dovodi do lošeg kvaliteta proizvoda koje nude.

- I, onda, šta se dešava?! Voleo bih da dođu ljudu u jednu pekaru ovde da vide šta je to. Taj burek ovde košta 10 dolara. A proizvodi ne liče na ništa! Uz to imaju neke proizvode koje su sami izmislili. Znači neke pite s nečim šta ti ne bi na pamet palo da treba da se stavi u pite - kaže on.