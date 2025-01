Sutra ujutro ponegde po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne i istočne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 5 °S, a najviša od 8 do 13, u Timočkoj Krajini do 16 °S.