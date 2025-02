Od nedelje nas čeka hladnije, ali uglavnom suvo vreme. Početkom sledeće nedelje očekuje se jačanje ogranka sibirskog anticiklona, što će doneti suv i hladan vazduh . Slabe padavine moguće su samo ponegde u ponedeljak. Vetar će biti slab, severni i severoistočni. Od utorka se očekuju noćni mrazevi sa temperaturama od -10 do -2 stepena Celzijusa, dok će se dnevne temperature kretati od 0 do 6 stepeni Celzijusa .

Postepeni zahlađenje nastavlja se tokom vikenda. Dnevna temperatura će biti od 5 do 14 stepeni Celzijusa, dok će se danas temperature kretati od +1 do +8 stepeni Celzijusa .

Jača sibirski anticiklon, ka nama ide hladan vazduh

Vetar će biti slab, severni i severoistočni. Od utorka se očekuju noćni mrazevi uz minimume od -10 do -2 stepena Celzijusa dok bi se maksimumi kretali od 0 do +6 stepeni Celzijusa.

Steže jutarnji mraz

Sledeće sedmice suvo i hladnije uz slab do umeren jutarnji mraz i najvišu temperaturu u granicama proseka za prvu dekadu februara, u većini mesta od 4 do 8 °C. U ponedeljak (03.02.) u nizijama, po kotlinama i dolinama reka ujutru magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana . Od utorka (04.02.) pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i lokalnu pojavu jutarnje magle, a od petka (07.02.) u košavskom području vetrovito.

Koliko dugo će trajati zahlađenje

- Od ponedeljka nas očekuje zahlađenje. Već u subotu će maksimalna temperatura biti niža za oko četiri stepena, između subote i nedelje spustiće se za još tri do četiri stepena, a od ponedeljka će pad iznositi šest i više stepeni. Hladan vazduh zadržaće se oko deset dana, do 13. februara. Tokom većine tog perioda vreme će biti suvo, a verovatnoća za padavine biće veoma mala. Sušni period će se nastaviti, ali je pad temperature koristan za voćarstvo i poljoprivredu. Od ponedeljka će jutra doneti slab do umeren mraz, što je uobičajeno za zimu. Na planinama će biti znatno hladnije - na Kopaoniku će od 3. do 15. februara temperatura konstantno biti ispod nule. Verovatnoća za sneg je mala, kako u planinskim predelima, tako i u Beogradu, gde u narednih 15 dana ne očekujemo padavine - rekao je Todorović.