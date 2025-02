Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog prepodobnog Maksima ispovednika , sveca koji se smatra najvećim ocem pravoslavlja. Pun revnosti za Gospoda Hrista, sveti mučenik Maksim vide jednom gde se idolopoklonici ne samo klanjaju idolima, nego i druge primoravaju da to čine.

Maksim je zajedno sa Evtihijem tvrdio da je u Hristosu jedna priroda, ali da on ima više volja i da se ne sme ograničavati samo na jednu. Zbog ove tvrdnje kneževi su naredili da mu se odseče jezik i da se otera iz Carigrada, odnosno da se utamniči u drugom gradu. Od tada on se stade moliti Bogu da prekrati gonjenje na hrišćane. I mnoge neznabošce on sam krsti.