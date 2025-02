- Tražio sam temelj u životu i mislim da on počinje u veri. Nakon što sam proveo gotovo 15 godina među Srbima i upoznavao pravoslavlje, shvatio sam da je to jedini pravi put ka večnom životu - izjavio je Kater, dodajući da ga je posebno dirnulo to što pravoslavna vera nije promenila svoja osnovna učenja da bi se prilagodila savremenim trendovima, kao što to čine mnoge druge religijske grane.