„Pripreme Srbije do sada su bile veoma temeljne. BIE je u redovnom kontaktu s nadležnim institucijama i timom EXPO 2027 i pomno prati ključne faze razvoja. Sa snažnim temeljima koji su već postavljeni, čvrsto verujem da je Srbija dobro pripremljena da organizuje uspešan i nezaboravan Expo“, kaže za Kurir Dimitri Kerkentzes, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe.

Dosije o priznanju govori i o tome na koji način će objekti izgrađeni za predstojeću Specijalizovanu izložbu biti prenamenjeni da služe građanima Srbije, gradu Beogradu i doprinesu ekonomskom rastu i turističkom potencijalu zemlje. Planiraju se i grade novi prostori, uključujući Beogradski sajam, Auditorijum, Međunarodni forum igre, kao i različiti centri u kojima će mladi moći da istražuju, uče i razvijaju nove veštine u sportu, muzici i inovacijama. Sa stvaranjem nove beogradske četvrti, nacionalne i lokalne vlasti planiraju i ključne usluge poput škola i prodavnica. Siguran sam da će to područje postati prelepo novo naselje Beograda, koje će služiti kao kreativni prostor za sve generacije.

Cilj svake međunarodne izložbe je da ostavi trag i inspiriše nacije da se ujedine i postignu velike stvari. Koliko je to danas realno?

Expo manifestacije imaju potencijal da duboko utiču na čovečanstvo pružajući jedinstvenu platformu za globalni dijalog, inovacije i saradnju. Ovi događaji okupljaju zemlje, industrije i pojedince kako bi ponudili rešenja za najhitnija pitanja našeg vremena i postavili temelje za dugoročni napredak i promene. Po svojoj prirodi, zasnovane su na zajedničkom stvaranju i otvorenosti, podstičući aktivno učešće i razmenu znanja u podsticajnom i optimističnom okruženju. U vremenu kada je globalna saradnja potrebnija nego ikad, Expo igra ključnu ulogu u ujedinjavanju nacija oko zajedničkih izazova i mogućnosti. One omogućavaju zemljama da sarađuju izvan političkih i ekonomskih okvira, naglašavajući značaj otvorene debate i kolektivne akcije. Međunarodne izložbe su posebno osmišljene da edukuju i podignu svest o savremenim i budućim izazovima, pružajući posetiocima ključne uvide u inovacije i najbolje prakse koje mogu oblikovati bolje sutra. Podsećaju nas na ono što nas povezuje kao ljude i na važnost udruženih napora u pronalaženju zajedničkih rešenja.

Originalnost ove teme nesumnjivo će oblikovati izložbu sa snažnim uticajem i trajnim nasleđem za Srbiju. S obzirom na to da je reč „igra“ otvorena za brojne interpretacije i obuhvata različite aspekte života, siguran sam da će učesnici doprineti fascinantnim idejama. Igra nije samo sport – ona obuhvata kreativnost i eksperimentisanje u muzici i književnom izrazu. Takođe, moramo uzeti u obzir njen psihološki aspekt, jer igra ima ogroman terapeutski i ujedinjujući potencijal – kako za pojedince, tako i za kulture i nacije. Među svim temama Expo izložbi koje sam video, ova se izdvaja kao verovatno jedna od najinspirativnijih za originalne i kreativne paviljone. Baš kao što nas igre, muzika i sport povezuju, Expo 2027 Beograd će inspirisati zemlje iz celog sveta da se ujedine i povežu u korist celog čovečanstva.

Sa očekivanih 10.000 događaja u 93 dana, najmanje 120 učesničkih zemalja i više od 4 miliona posetilaca, deluje da je to veliki izazov za malu zemlju poput Srbije. Mislite li da imamo kapacitet da se izborimo sa time?

Upravo to Expo čini događajem koji ima transformativni karakter. Veoma mi je drago što se Specijalizovana izložba organizuje u zemlji i regionu koji do sada nikada nisu bili domaćini ovakvog događaja. EXPO 2027 Beograd će stvoriti prilike za građane i privredu, omogućavajući ovom delu Evrope da prvi put iskusi jedinstvenu atmosferu ovih izložbi. Organizacijom ove izložbe, Srbija otvara vrata Zapadnog Balkana i poziva ceo svet da dođe. To je posebno značajno jer je ovo prvi Specijalizovani Expo u poslednjih 10 godina, a svet s nestrpljenjem iščekuje šta će biti predstavljeno. Odgovornost je ogromna, ne samo na Srbiji, već i na BIE i svim zemljama učesnicama, da na pravi način interpretiraju temu i angažuju ne samo posetioce, već i globalnu zajednicu, stvarajući veze koje će trajati i nakon završetka Expo-a.