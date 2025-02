Biće obezbeđeno i dovoljno mesta za automobile, imajući u vidu da je planirano 10.000 parking-mesta . Takođe, do stadiona će ići i redovna linija Beogradskog voza koja se uveliko gradi od Zemun Polja. Osim Nacionalnog stadiona, sa gradskim jezgrom železnicom će biti povezan i beogradski aerodrom "Nikola Tesla"

Dok se očekuje da Nacionalni stadion zablista u punom sjaju do kraja 2026, srpski "Old Traford" u Leskovcu kapaciteta 8.146 mesta otvoren je zvanično 21. avgusta utakmicom Prve lige Srbije između Dubočice i Novog Sada . Na njemu su redovni domaćini muška i ženska fudbalska reprezentacija Srbije.

U protekla dva izdanja Olimpijskih igara osvojeno je čak 14 odličja. Sa najvažnije sportske smotre u Tokiju 2021. naši sportisti vratili su se sa rekordnim brojem od devet medalja, što je bilo najviše od svih zemalja u regionu. U Japanu su "ugrabljena" tri najsjanija odličja, srebro i pet bronzi. Tri godine kasnije, u Parizu, srpski olimpijski tim stigao do pet medalja (tri zlata, srebro i bronza). Ipak, sve to je dokaz konstantnog napretka koji ostvaruje naš sport. Takođe, nagrade za uspehe u prestonici Francuske su bile duplirane u odnosu na prošli ciklus.

U poslednjih nekoliko godina "Arena" je ugostila mnoge značajne sportske događaje. Beograd je bio centar evropske i svetske košarke, jer je 2018. održan fajnal-for Evrolige. To je najveći sportski događaj u našoj zemlji u 2018. godini, koji je u prestonicu doveo 15.000 turista. Održano je SP u boksu 2021, time je naša zemlja posle 42 godine ponovo bila svetska prestonica "plemente veštine". Glavni grad je ponovo bio domaćin ATP turnira u aprilu 2021. Prethodna takmičenja u ovoj kategoriji održavana su u periodu od 2009. do 2012. godine pod nazivom "Serbija open". Lane je održan upravo u "Areni" gde će igrati i u novembru ove.

Grad Beograd uveo je besplatne škole sporta 2021. - roditelji ne moraju da plaćaju sportske škole za svoju decu, to je besplatno od septembra 2021. za decu od prvog do četvrtog razreda u 12 beogradskih opština u 125 škola. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje. Takođe, pokrenut je i kamp u trajanju od deset dana u Beogradu u periodu od 21. do 31. jula, a učestvovalo je oko 250 srpske dece sa Kosova i Metohije, iz regiona i iz dijaspore.