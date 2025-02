- Svetosavski bal na vodi se 28. put održava na bazenima Čair i to je jedna od najznačajnijih manifestacija u zimskom periodu za naše Nišlije. Vidite sami da je velika posećenost i da svi vole da uživaju i da doživljavaju njihove akrobacije i izvođenje predstava - rekla je Branka Aranđelović, direktorka Sportskog centra "Čair".

- Pripreme su tekle kompleksno jer je zaista velika organizacija za ovakav spektakl na vodi. Učestvovaće preko 50 plivačica je zahtevno uskladiti. Neke koreografije će biti sa njih 20 u isto vreme u bazenu, kao i solo, dueti i timske discipline do njih 8 do 10. Tema ovogodišnjeg bala je muzički vremeplov. Ove godine smo se fokusirali na sve generacije, od naših najmlađih do naših baka i deka. Da se svako pronađe u nekoj numeri.