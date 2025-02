Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je oblačno vreme tokom večeri u Srbiji. Takođe, istakli su da tokom noći može doći do formiranja magle .

Do kraja dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati potpuno oblačno.

- Do kraja dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati potpuno oblačno. Uveče i tokom noći mestimično formiranje magle i niske oblačnosti - stoji u najnovijoj najavi RHMZ-a.

Vreme naredne nedelje U najavi RHMZ stoji da nas sledeće nedelje očekuje hladnijevreme, uz slab do umeren jutarnji mraz i najvišu temperaturu u granicama proseka za prvu dekadu februara, u većini mesta od 4 do 8 °S.

"U ponedeljak ujutru u većini krajeva niska oblačnost, ponegde i magla, osim na severoistoku Srbije i u Negotinskoj Krajini gde će biti delimično vedro. Pre podne i sredinom dana postepeno razvedravanje sa severoistoka, dok će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati pretežno oblačno tokom većeg dela dana, tek ponegde sa slabom kišom, a u planinskim predelima uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 °S, a najviša od 5 do 8 °S, na istoku Srbije do 10 °S.", najavljuje RHMZ.