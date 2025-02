U većini mesta maksimalne temperature će se kretati od 4 do 8 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod je najavio da će ove sedmice biti hladnije, uz slab do umeren jutarnji mraz i najvišu temperaturu u granicama proseka za prvu dekadu februara.

Danas tokom jutra u većini krajeva niska oblačnost, ponegde i magla, osim na severoistoku Srbije i u Negotinskoj Кrajini gde će biti delimično vedro.

Pre podne i sredinom dana očekuje se postepeno razvedravanje sa severoistoka, dok će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati pretežno oblačno tokom većeg dela dana, tek ponegde sa slabom kišom, a u planinskim predelima uz provejavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša od 5 do 8 stepeni, na istoku Srbije do 10 stepeni.

Foto: RHMZ

U većini mesta danas će na snazi biti žuti meteo alarm zbog guste magle.

Od utorka do četvrtka očekuje se malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Od petka pretežno oblačno, u nižimkrajevima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će u košavskom području biti i vetrovito.

Biometeorološka prognoza Povoljna biometeorološka situacija za sve hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i nervno labilnim bolesnicima. Nesanica je moguće kao meteoropatska reakcija.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Utorak

Ujutro ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano, ponegde uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od -6 do 0 stepeni, a najviša od 4 do 8 stepeni.

Sreda

Malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne povremeno i jak. Najniža temperatura od -5 do -1 stepen, a najviša od 4 do 8 stepeni.

Četvrtak