Dok većina dece već u najmlađim danima kroz igru pokazuje afinitet ka raznim zanimanjima, za Nikolu iz Obrenovca , dečji san je uveliko postao java, on je najmlađi auto-mehaničar u Srbiji.

On ima 17 godina, a ovim poslom se bavi već 5 godina, dakle od svoje 12. godine.

- Ja sam gledao šta su majstori radili, sve više je počelo da me zanima, pa sam počeo i po cele dane da provodim sa tim majstorima.

On je prvi veliki servis uradio sa 13 godina, a kako kaže, najviše mu se dopada što može da radi ono što voli, a dobija veliko zadovoljstvo ako reši problem na automobilu koji neko drugi nije umeo da reši. Ipak, on navodi da voli i da nauči nešto od iskusnijih kolega kada on naiđe na kvar za kloji nema rešenje.