Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" od 20. januara do 26. januara, u Srbiji se beleže 13.429 slučajeva oboljenja sličnih gripu i to najviše u uzrasnim grupama od četiri godine i od pet do 14 godina. Takođe, u Srbiji je registrovano i 13.195 slučajeva obolelih od akutnih respiratornih infekcija . Lekari ističu da je taj broj znatno veći jer mnoge osobe sa ovim simptomima ne odlaze lekaru.

- Virus gripa napada i decu i odrasle, uzeo je maha poprilično i dovodi do otežanog disanja, kašlja, bola u rukama i nogama, a u drugoj fazi može da izazove bronhitis ili zapaljenje pluća. Kod gripa se mogu javiti i tečne stolice jer je to virus koji napada disajne organe, limfne čvorove, ali postoji i u organima za varenje te se desi da osoba dobije i stomačne tegobe i da pomisli da je stomačni virus, a u stvari može biti povezan s gripom - objašnjava dr Milićević i naglašava da grip može biti opasan za malu decu, osobe koje imaju problema sa srčanim, bubrežnim ili malignim oboljenjima.

- To nije neuobičajno s obzirom na to da dominiraju respiratorne infekcije. Pacijenti imaju i jaku glavobolju, bol u očnim jabučicama, vratu, kičmi.

- Razlika između ove dve vrste lekova je minimalna s tim što je reakcija na njih individualna. Važno je naglasiti da se ova dva leka mogu uzimati u kombinaciji samo je bitno da se unosi tačno na vreme. Pojedini roditelji izbegavaju da daju brufen deci, a inače im ne treba davati aspirin . Pored ovih lekova za spuštanje temperature važno je da osoba unosi dosta tečnosti i da miruje, ali da se ne utopljava previše da ne bi došlo do frasa. Kod gripa se ne koristi antibiotik, a važno je javiti se lekaru kada se javi temperatura koja može da traje do sedam dana i da oslabi imunitet da se osoba nakon toga brzo razboli.

- Deca ne smeju da idu u vrtić ili školu, a odrasli moraju boraviti kod kuće. Visoka temperatura jedan je od glavnih simptoma koja se javlja naglo i osoba za par sati može već da bude u krevetu, jer je to bolest čitavog tela. Kod prehlade se simptomi javljaju postepeno i u tome i jeste razlika. Kada se jedna osoba razboli u porodici obično i ostali članovi dobiju simptome samo što to zavisi od imuniteta. Virsu gripa se brzo širi i više nema pravila do kada njegova sezona traje jer može trajati sve do proleća - kaže dr Milićević.