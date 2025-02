- Ono što ne može da je klasifikuje kao mirna noć to je veliki broj akutnih koronarnih sindroma, znači bolova u grudima i to ih je bilo pet, pri čemu smo dva klasifikovali kao akutne infarkte, kao stanje koje se izdiferenciralo u akutni, upravo razvijajući infarkt, i oni su prevezeni do sale KBC "Dedinje". U prvom slučaju je bio čovek od 82 godine, koji je imao bol ispod grudne kosti, jaku malaksalost, nervozu i strahovit bol u laktovima. Do sada nije bio srčani bolesnik, imao je samo hipertenziju, a drugi pacijent koji je prevezen je muškarac 69 godina starosti, i on je prevezen iz Mišovića do Dedinja - rekla je za RTS dr Jevtić.