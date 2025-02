Ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje. Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od minus sedam stepeni do nula, a najviša od četiri do devet stepeni.

Iz RHMZ najavljuju da će od 5. do 10. februara u Srbiji biti suvo uz smenu perioda sa dužim sunčanim intervalima i perioda umerene oblačnosti. Ujutro mraz (od -7 do 0 stepeni), a dnevne temperature od 3 do 9 stepeni.