U Srbiji se posle hladnog jutra sa mrazom i minimalnom temperaturom do -7 stepeni očekuje sunčano i toplije vreme sa temperaturama do devet stepeni.

I narednih šest dana se u našoj zemlji ujutru očekuje slab do umeren mraz, a tokom dana najviša temperatura biće u granicama proseka za prvu dekadu februara, u većini mesta od četiri do osam stepeni. Od utorka do četvrtka biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Od petka se očekuje pretežno oblačno vreme, u nižim krajevima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će u košavskom području biti i vetrovito.