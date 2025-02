Okej je uštedeti novac, okej je imati to za neke stare dane, ali prosto smatramo da je opet možda i bolje imati taj neki siguran sistem i iz tog razloga takođe smo želeli da odemo i napustimo Dubai...

BEOGRAD - "Napuštamo Dubai posle skoro 10 godina života. Naravno, nisam ovu odluku donela preko noći, a isto tako nisam je ni donela sama, nego smo jednostavno suprug i ja sedeli i pričali o tome. Tako da je sada vreme da mogu sve da vam objasnim - zašto je došlo do toga i kako je došlo. Naravno, razmišljali smo mi o ovome duže vremena, odnosno možda nekih godinu dana, a ja mogu reći možda i više od toga", ispričala je na svom Jutjub kanalu Maja koja je tokom prethodnih godina objavljivala snimke o tome kako izgleda njen svakodnevni život u Dubaiju, kakvi su običaji, kolike su cene stanova, a kolike su plate i cene u supermarketima, šoping centrima...

- Mi smo bukvalno stavili razloge na papir "za" ostati u Dubaiju i protiv, odnosno otići iz Dubaija. I jasno je da su svi ovi razlozi protiv pobedili i doveli do toga da mi donesemo ovakvu odluku. Prvi razlog, možda je taj nedostatak prirode prevagnuo. Koliko god vi mislili, i videli po svim mojim vlogovima da Dubai izgleda prelepo, to je činjenica i ja to ne sporim, ali isto tako znam da nama prosto fali prava priroda i fali nam čist vazduh. Dosta nam je tog nekog pustinjskog života, ako tako mogu reći. Vi ste mogli da propratite i kakav sam ja život vodila i kako su tekle moje radne nedelje...

Dakle, pored prirode koja, ja znam da vam zvuči sada ovo možda kao, ja bože pa imaš prelepe parkove, snimala si ih, jesam, to je tačno, skroz, i ja sam uživala da budem u tim parkovima, ali u tim parkovima se može biti samo možda četiri, ne mogu reći pet meseci godišnje jer je nemoguće zbog vrućina, vlage u vazduhu koja jako, jako smeta... I ranije sam se žalila na tu vlagu da je dosta uticala i na moje lice, da sam imala zaista velike probleme sa kožom... Jednostavno, takva je ta klima tamo i mom telu to nije odgovaralo. Pored toga, pored dakle prirode, da ne bude da ja samo sada kukam, ja ću vam takođe otkriti i razloge koji su bili na onom papiru za ostati, jer mislim da je bitno da znate i to, jer ja ću o Dubaiju zauvek imati najlepšu sliku i najlepše mišljenje...

Kao drugi razlog, ja mogu reći da je možda čak i ta daljina, da smatramo da ne provodimo dovoljno vremena sa porodicom, ne provodimo dovoljno vremena s prijateljima, puno toga smo propustili i mislimo da je vreme da se sve to promeni, da ne govorim na primer o, ne znam sada, rođendanima naših rođaka ili te neke sitnice koje su zaista bitne i sami znate prosto bitna je ta bliskost i bitan je upravo taj osećaj pripadnosti - prijatelji, porodica koji nam je u tom nekom našem usamljeničkom životu u neku ruku i falio.

Zemlja u kojoj nema penzija

- Ali sada ćemo krenuti na neke ozbiljnije teme. Nikad nisam ništa krila i ulepšavala. Ja sam vam govorila i kakve su cene stanova i kakve su plate. Takođe, što se tiče osiguranja, što se tiče penzija, što se tiče generalno tog fonda, znate da taj fond ne postoji, pa možda nam sada i to zaista smeta. Okej je uštedeti novac, okej je imati to za neke stare dane, ali prosto smatramo da je opet možda i bolje imati taj neki siguran sistem i iz tog razloga takođe smo želeli da odemo i napustimo Dubai. Takođe sam rekla da su i cene stanova dosta, dosta skočile i da konstantno ove cene nekretnina rastu, što naravno nije slučaj samo u Emiratima, generalno znam da je takav slučaj svuda i ne znam da li govorimo o zemljama bivše Jugoslavije ili govorimo o Evropi.

Činjenica je da je svuda sve jako skupo, ali prosto u Dubaiju se to, pa ne znam, ja mogu i reći možda i više oseća. Da, plate su puno bolje naravno nego u zemljama bivše Jugoslavije, ali isto tako veliki, veliki broj novih ljudi dolazi u Dubai pogotovo od kada su svi oni ratovi okolo, jel te? Dosta novih ljudi je došlo i dosta nekih milionera je došlo i onda sve to pravi veliku klasnu razliku među ljudima.

- Gužve su velike, ja sam više puta snimala da zbog te prenasiljenosti, zbog te gužve i zbog novih ljudi prosto je saobraćaj postao neverovatan i meni je moj posao takav da sam ja provodila ceo dan u autu i samim tim se zaista izluđivala u poslednje vreme. U samom početku sam napomenula da nam ta priroda fali i da prosto želimo da dišemo čistiji vazduh i želimo da imamo godišnja doba. To je ono što nama fali. Nama fali prava zima, fali nam sneg, fali nam jesen, kiša, proleće. Jednostavno se oseća ta razlika, a ne samo leto, leto i sunce.

- Iako sam ja neko ko obožava leto i jako sam zahvalna na tome što sam imala priliku i da živim u takvoj zemlji i što sam prosto živela na moru, ali opet to neko more i ta neka vlaga očito da meni nije prijala, generalno mom telu i mojoj kosi koja je dosta opadala, ali naravno da je donela i dosta pozitivnih stvari. Jedan od razloga zašto nismo više tamo jesu i klima-uređaji jer smo 24 časa pod klimom, spavate pod klimom, budite se, gde god da idete, sve je klimatizovano. Takođe sam pričala i kažem opet, to je u neku ruku zaista za pohvalu kako su oni sve to uspeli da urade usred pustinje i znate i sami da su autobuske stanice klimatizovane, metro i svi trgovi, gde god da se okrenete tu je klima, ali to malo i smeta, nabraja razloge Maja Balerina.

- Opet kažem, to je samo do mene, želim da se ogradim... Meni su sami Emirati doneli puno toga, veliko životno iskustvo, veliko iskustvo u poslovnom planu, ja sam puno napredovala, promenila sam se kao ličnost što mislim da je skroz super i što je veliki plus. iz razloga što sam mnogo više sazrela, mnogo stvari otkrila i mnogo bolje sebe spoznala u neku ruku. I svakako je da će meni Dubai zauvek biti u srcu ... I svog supruga sam upoznala u Dubaiju, tako da nam je to bila sudbina da mi odemo tamo i da se nađemo. Sad znam da će vas verovatno zanimati, okej ti si napustila Dubai, a gde si sad, šta radiš? Trenutno dok snimamo ovaj video nalazim se u Srbiji, ali takođe sam na relaciji Srbija-Makedonija, Nemačka, Austrija, ne znam ni sama, iz razloga što mi i dalje ispitujemo svoje puteve, tražimo se.

Prosek plate u Dubaiju

U Dubaiju ima više od 20 milijardera i više od 72.000 milionera. Recimo, plata u školstvu je od 1.830 do 4.280 evra u zavisnosti da li radite u školi, u vrtiću... ali i u kojoj školi, razlikuje se i od škole do škole, takođe zavisi i da li je osnovna, srednja, fakultet... Neke škole obezbeđuju smeštaj a neke daju novac pa se sami snalazite. Plata lekara je od 2.200 do 24.300 evra, što je najviša mesečna plata koju možete da dobijete za taj posao. To se odnosi na neurologe, radiologe, ortopede... Medicinske sestre - minumum je 440 evra do 2.500 evra što je najviša plata. Ova prva najmanja plata je plata asistenta medicinske sestre. Sve to zavisi od staža i koliko se dugo bavite time u Dubaiju.

Konobari najmanje 610 evra a najviše 1.220 evra što je osnovica a na to ide i bakšiš i velika je razlika da li radite u hotelu od dve, tri, četiri ili pet zvezdica, da li radite u običnom restoranu. A kuvar - minimalna 490 evra a maksimalno oko 5.000 evra.

Taksisti mogu da uzmu minimum 860 evra a maksimalno 1.500 evra, s tim što i oni imaju bakšiš, kamiondžije u proseku oko 1.100 evra...

Građevinci i keramičari, parketari... Ovde je to nažalost dosta potcenjeno a kompanije im uglavnom daju smeštaj a nema ni zakonskog minimuma pa plata im može biti i oko 360 evra.