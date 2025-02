Dok čeka svoje devedeseto davanje krvi, Dušan Milojević iz Jagodine sprema se i za penziju . Naredne godine, kako to zakon nalaže, odložiće i knjižicu dobrovoljnog davaoca, ali ima naslednike.

- Ja dajem i moja dva sina, treći nažalost nije tu, on je više na putu tako da on ne može da učestvuje kad je akcija. Žena je isto bila davalac krvi ranijih godina, sada ne. Drago mi je što sve više mladi uzimaju učešće i odazivaju se našim akcijama. Na svakoj našoj akciji ima od pet do deset novih davalaca.