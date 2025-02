On kaže da ima utisak da je policija tolerantnija od kada je prošla Nova godina, dok se pre primećivala znatna strogost.

Vujanić ističe da kada nekoga kažnjavate, on mora da se oseti kažnjenim, jer ukoliko njemu bude svejedno onda nema efektivnosti:

On kaže da od 2001. do 2014. broj saobraćajnih nesreća je drastično pao, a onda je 6 godina nivo ostao isti, pa kaže da su mere dale veliki efekat.

- Medijima zameram to što, na primer, Japan kaže što više krvi na ekranu, to manje na kolovozu. Japan je najbezbedniji na svetu po pitanju saobraćaja - kaže Vujanić, a navodi i da u drugim državama skupljanje poena za loše ponašanje u saobraćaju dovodi do toga da moraju da odlaze na časove autoškole.