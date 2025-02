Dušan je sa svojih 38 godina uveliko invalidski penzioner. Život mu se svodi na stalne hemodijalize, koje ga i održavaju u životu, i na strah da ne ode prerano kao i otac mu od iste bolesti. Ali i nadu, a ona poslednja umire, u sve nas da ćemo mu pomoći. Transplantacija bubrega jedini je spas za Dušana Stanojevića iz Niša. A to košta desetine hiljada evra, koje ova porodica nema!

- Dušan je od oca nasledio ovu bolest, pa je krenuo s redovnim kontrolama na nefrologiji u Kliničkom centru u Nišu . Uz to, odavno je dobio i povišeni pritisak (hipertenziju), nađena mu je i aneurizma (proširenje) aorte. Suprug je zbog iste bolesti sa 48 godina krenuo sa hemodijalizom jer su mu otkazali bubrezi, a usled pridruženih bolesti koje je sve to izazvalo, preminuo je u 51. godini 2008. godine - priča za Kurir Dragana Stanojević, Dušanova majka i medicinska sestra u UKC Niš.

Praktično ne mokri, pije svega pola litre vode dnevno, na strogoj je dijeti jer on nema bubrege koji će da izbacuju otrove iz organizma. Komplikovanu situaciju dodatno komplikuju i česte oscilacije pritiska, baš usled dijalize.

- Kako se u Srbiji ne rade transplantacije sa nekompatibilnim krvnim grupama, jer su ti zahvati izuzetno teški i komplikovani, prinuđeni smo da spas tražimo u inostranstvu. Klinička bolnica "Merkur" iz Zagreba pristala je da uradi transplantaciju. Od sopstvenih sredstava uspeli smo da odemo nekoliko puta u Zagreb. Dodatni problem je što ne priznaju ničije analize osim svojih, pa i to plaćamo. Čekamo konačni predračun, ali procene su da će sveukupno troškovi biti između 50.000 i 70.000 evra, počev od priprema za ove dve operacije (vađenje bubrega i presađivanje), preko same transplantacije, do terapija, kontrola i boravka u Zagrebu, gde moramo ostati i dva meseca nakon presađivanja bubrega. Taj novac je za nas nedostižan bez pomoći drugih - kazuje majka.