- U nekom trenutku kad sam se šišao sam osetio da to nešto me svrbi, boli, a onda sam se obratio doktoru, on je skinuo taj mladež i nažalost, ispostavilo se da je promena maligna. U prvom trenutku išlo je dosta loše, prognoze su bile veoma loše, a onda mi se pojavila mogućnost da odem u Nemačku na lečenje u okviru neke kliničke studije, ja sam otišao tamo, dobio sam inovativnu terapiju tamo 2014. godine i hvala Bogu, eto to mi je pomoglo da preživim jednu vrlo tešku i potencijalno smrtonosnu bolest - rekao je Pilipović.