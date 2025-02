Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i hladno, u Banatu i istočnoj Srbiji posle podne umereno oblačno vreme, u Banatu i istočnoj Srbiji posle podne umereno oblačno, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak.

Najniža temperatura od -8 do -1 stepen, a najviša od 4 do 7, u Timočkoj Krajini oko 10 stepeni.

Do 10. februara suvo i hladno, sa dužim sunčanim periodima. Ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1 stepen, a dnevna temperatura u većini mesta od 4 do 8 stepeni.