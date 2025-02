On kaže da je bilo spominjanja i finansiranja kriminalnih, pa čak i terorističkih organizacija, a navodi i da je USAID na putu da se ugasi.

- Ove organizacije su dobro zamišljene ali su zloupotrebljene. Kod nas ima oko 36.500 registrovanih nevladinih organizacija, a dolazi i do zloupotrebe naših vlasti kada je u pitanju finansiranje, a u pitanju je kome se, šta i koliko plaća - tvrdi Dulović.

On tvrdi da je jedna nevladina organizacija dobila milion dolara, morala da vrati 700 hiljada, dok je jedan čovek iz organizacije ukrao ostalih 300 hiljada. On navodi i da nevladine organizacije neprestano odlažu postao kako se on ne bi završio, a oni i dalje imali šta da rade.