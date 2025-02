Vlada Komkina je u oktobru 2022. godine odlučila da napusti Rusiju i preseli se u Srbiju . Sada živi i studira u Beogradu, a na početku je radila u cvećari. Navikla se na srpski jezik i to zahvaljujući Milošu Bikoviću, ali jedna stvar na Srbima joj je posebno zanimljiva . Kako je otkrila, "toga u Rusiji nema".

"Dosta se razlikuju stil oblačenja i ponašanje. Mladi ljudi u Rusiji u 20. godini već žive bez roditelja. Mnogo ranije se osamostaljuju, a po ponašanju se odmah vidi da li je neko samostalan. To utiče na samopouzdanje, zaposlenost čoveka, ceo život. Ruski stil oblačenja mi se više dopada. Rusi vole da nose široke pantalone, a muškarci ovde nose usko. Žene iz Rusije to ne vole. Pričala sam sa drugaricama da Srbi često nose perjani prsluk, svaki drugi muškarac to nosi", rekla je Vlada u emisiji na K1 televiziji, i otkrila kako je naučila srpski jezik.