Nakon temperatura koje su u pojedinim delovima Srbije dostigle čak 20 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine, ponovo se vratilo zimsko vreme. Temperatura je otišla u minus, a prema prognozama tako će biti do kraja ove sedmice.

"Sve do sredine meseca suvo i hladno sa dužim sunčanim intervalima, temperature će biti u granicama normale za mesec februar. Maksimalna temperatura uglavnom između 4 i 8 setepeni Celzijusa, dok se u jutarnjim časovima očekuje slab ponegde i umeren mraz, sa temperaturom od -8 do 0 stepeni", rekao je Ristić za Mondo.

On dodaje da će se na planinama zadržati pravo zimsko vreme, sa temperaturom u minusu i da neće prelaziti 0 stepeni Celzijusa.

"Borba između proleća i zime"

Ristić navodi da je prema dosadašnjim prognozama vreme za Sretenje još uvek neizvesno i da će sredinom meseca doći do "borbe između proleća i zime".

"Prema sadašnjem prognostičkom materijalu sredinom meseca, oko 15. februara, baš za Sretenje , doći će do 'bitke' između proleća i zime. Sa jedne strane, atlanski ciklon, takozvani 'winter killer', ali i afrički anticiklon koji je mirovao skoro od septembra, a sa druge strane jak polarni vrtlog koji stiže u severnu Evropu. Ukoliko polarni front stane na Karpatima pobedu odnosi proleće ", navodi Ristić i dodaje:

U drugoj varijanti koja je trenutno mnogo manje verovatna polarni front stiže do Balkanskog poluostrva, to jest do nas, zima će se produžiti i u tom slučaju postoje šanse da ponovo vidimo sneg, dodaje Ristić.