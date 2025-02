Ono što jeste malo čudno, dodaje seizmološkinja, to je što se toliko mnogo zemljotresa praktično iste magnitude događa u poslednje vreme.

- Ta učestalost zemljotresa iste magnitude je čudna jer obično ono što smo mi navikli je da kada se desi jači zemljotres, onda idu za njim ti naknadni udari koji su slabiji. A ovo je kao da se sve vreme aktiviraju ti rasedi koji su već aktivni, aktiviraju se iste površine raseda, ista količine stena se kreće po njima i onda se to trese. To je malo neobično - priča Mladenovićeva.

- Postoji uzročno-posledična veza, ali ona nije baš tako direktna kao što bi, recimo, na nekim drugim područjima. Ako uzmemo Havaje kao primer, onda tamo možemo da kažemo da, ako se dešavaju zemljotresi često, to znači da će možda magma da krene. Međutim, tamo se stalno stvara magma i onda ona praktično čeka negde da se pokrene. Problem ovde je što mi smatramo da najverovatnije ne postoji sad magma koja jedva čeka da izađe na površinu, nego treba da se stvore uslovi prvo da ta magma nastane, pa tek onda da izađe. Tako da ne bih rekla da to što se sada dešava sa zemljotresima znači i da bi mogao da se aktivira i vulkan - istakla je Ana Mladenović.

Ova seizmološkinja dodaje da nije nemoguće za očekivati da će doći do jačeg zemljotresa.

- Nije nemoguće. Ja ne mogu sada da tvrdim, pošto nisam stručnjak za ovo područje, bavim se zemljotresima ovde na Balkanu, pa je mehanizam malo drugačiji, ali nije nemoguće da su ovo zapravo ono što mi nazivamo u seizmologiji, prethodni udari, odnosno zemljotresi koji prethode nekom jačem zemljotresu . Nije nemoguće, ali opet to niko ne može da vam kaže sigurno - rekla je Mladenovićeva.

Mladenovićeva je istakla i da postoji mogućnost da dođe do cunamija u Jadranskom moru.

- Postoje istraživanja koja su pokazivala da su se na Jadranskom moru dešavali cunamiji kada su se neki zemljotresi događali. Ali da bi se dogodio cunami treba da bude ispunjeno više faktora. Jedan je da kada se desi zemljotres, onda kretanje onog bloka koji je ispod morskog dna, treba da bude naniže.Kada se taj blok praktično pomeri, onda ta količina vode počne da se povlači i popunjava prostor koji nastane zbog spuštanja bloka i onda se posle kao veliki talas vraća. To je ono što smo videli u Japanu, Indoneziji i slično. Međutim, za tako nešto je potrebno i da postoji velika količina vode. Zato je u okeanima, u Tihom okeanu, to mnogo više očekivano nego na ovom području. Nije nemoguće da bude cunami, ali sumnjam da može da bude onako veliki - smatra Ana Mladenović.

- Pa nije nemoguće, psihološki to je za ljude najgore jer stalno se nešto dešava, ali to je možda najbolje što se tiče čitavog terena, jer onda ovi zemljotresi nisu rušilački, ovi koji se sada događaju - istakla je Mladenovićeva.

- Ta energija koja se oslobodi dešavanjem jednog zemljotresa širi se radijalno oko tog prostora gde se dešava. Ti zemljotresi mogu da stignu i u naše krajeve, ali dok dođe do nas, energija se već rasporedi na drugim mestima, tako da ne očekujem da će to kod nas sada da izazove neki zemljotres - rekla je Ana Mladenović.

- To je normalna stvar. Kada se dešava kretanje, i malo je većih razmera i blizu je hipocentra zemljotresa, onda samo tlo praktično pukne i to kretanje dođe od rasada do dubine od nekih 7-8 kilometara gde se sada dešavaju zemljotresi, samo izađe ta pukotina na površini - zaključila je ova seizmološkinja.