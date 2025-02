Ministarka Žarić Kovačević je podsetila da je ovo osmi upravni okrug koji obilazi, te da je do sada imala sastanke sa 55 gradonačelnika i predsednika opština i da je ideja da se obezbedi produktivna komunikacija između lokalnih samouprava i države. Naglasila je da je ministarstvo do sada uložilo u razvoj Rasinskog upravnog okruga više stotina miliona dinara, a da je samo u sportsku infrastrukturu Kruševca do sada investiralo oko 70 miliona dinara.