Mnogi će neradne dane za državni praznik Sretenje iskoristiti za odlazak na planine ili u banje Srbije, gde noćenje u apartmanima košta već od 25 evra. One koji žele da iskoriste mini-odmor da otputuju preko granice to će koštati od 50 evra pa naviše!

Državni praznik Sretenje slavi se 15. i 16. februara , a ti datumi ove godine padaju na vikend, te je zato neradni dan za zaposlene i ponedeljak, 17. februar. Dan pre praznika 14. februar mnogi parovi i kod nas proslavljaju kao Dan zaljubljenih, te im on bude povod za putovanje ili izlet. Oni koji mogu da spoje i taj petak imaće čak četiri slobodna dana, ako ne, onda tri sigurno. U svakom slučaju, idealno za putovanje.

Kurir je istraživao kakve su ponude turističkih agencija za praznik - cene putovanja u evropske gradove kreću se u proseku od 100 do 150 evra. Među jeftinijim destinacijama je izlet do Temišvara na dan praznika, koji košta već od 16 evra po osobi.

Od 100 evra pa naviše košta put u Sarajevo na pet dana, uz obilaske više destinacija uz put, a to uključuje dva noćenja i prevoz autobusom, dok je za 10 evra skuplji odlazak u Trebinje na isti period. U rasponu od 99 do 125 evra mogu se naći aranžmani za Beč, Budimpeštu ili Atinu, dok petodnevni odmor na Ohridu košta od 139 evra po osobi. Među skupljim destinacijama su Istanbul, Milano i Rim, pa je potrebno izdvojiti od 149 do 289 evra po osobi.