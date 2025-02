Prema poslednjim podacima Batuta od 20. do 26. januara, u Srbiji se beleže preko 13.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i to najviše u uzrasnim grupama od četiri do 14 godina. Takođe, registrovano je sličan broj slučajeva obolelih od akutnih respiratornih infekcija, a više o tome govorio je dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Palilula".