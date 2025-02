- Trenutno su aktuelne infekcije gornjih disajnih puteva koje se manifestuju zapušenjem ili curenjem nosa, gušoboljom i kašljem, uz povišenu temperaturu koja se obično kreće oko 38 stepeni, ali su zabeleženi slučajevi i do 40 stepeni, kaže pedijatar dr Dejan Jonev.

- Roditelji često ne reaguju na prve simptome, a trebalo bi. Oni se obično jave lekaru ako dođe do jakog kašlja ili visoke temperature. Bitno je da lekar prati dete i proceni kakvo je stanje kod deteta jer te viroze značajno oslabljuju imunitet i mogu dovesti do sekundarnih bakterijskih infekcija, poput upale grla, koja zahteva antibiotsku terapiju ili bronhitisa, pojasnio je dr Jonev.

- Zimski period i hladni vremenski uslovi su test za kardiovaskularni sistem. Mi smo navikli na neke lake mediteranske temperature, kada je minus i jedan stepen, može organizam osetiti to, naročito ako se radi o hroničnim bolesnicima, objasnila je dr Balević.

- Zato treba biti obazriv kada dođe do pada temperature, jer organizam se bori da ostane topao. Tada je potrebno dovoljno kiseonika dostaviti svakom organu i zato se on brani tako što grči krvne sudove, ubrzava srčani rad. Krv postaje gušća, naročito ako ne pijemo dovoljno tečnosti može doći do stvaranja ugrušaka tromba ili izazvati infarkt, istakla je dr Balević.