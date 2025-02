- Sedam dana pre porođaja, moj lekar koji mi je vodio porođaj me je ostavio u bolnici kako bi mi pratio zdravlje do porođaja. Oni su dan ranije odlučili da ću imati carski rez, međutim, meni je vodenjak to veče pukao. Pripremali su me za porođaj i pitali da li želim da sačekam svog lekara koji je radio prvu smenu, na šta sam se ja složila.