- Ne postoji merna jedinica kojom će starija osoba dokazati koliko i kako ju je neko dočuvao ili obrnuto. Sociološka pozadina i sitnice u međuljudskim odnosima mogu pozitivno i negativno da utiču na to. Postoje ljudi koji negovanje i čuvanje rade za novac i to im je posao, ali ima i onih koji bi da naslede nekretninu i reše stambeno pitanje. Svako u nekom trenutku na neki način mora da obezbedi sebi krov nad glavom. Ima i onih koji žele na ovaj način da se ovajde - kaže Đoković.

- Ovim ugovorom primalac izdržavanja, to jest osoba kojoj je potrebno izdržavanje, obavezuje se da se nakon svoje smrti na davaoca izdržavanja prenese pravo svojine na tačno određenim stvarima ili neko drugo pravo, dok se davalac izdržavanja obavezuje da ga kao naknadu za to izdržava, brine o njemu do kraja života i da ga nakon smrti sahrani. Predmet ugovora mogu biti samo stvari ili prava koja u tom trenutku postoje i moraju se tačno naznačiti. Ako ništa drugo nije ugovoreno, obaveza davaoca je da obezbedi stanovanje, hranu, odeću, obuću, odgovarajuću negu, lečenje i svakodnevne uobičajene potrebe - navodi Babićeva.