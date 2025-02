Ujutru će biti slab i umeren mraz, u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini mestimično magla i niska oblačnost. Duvaće slab i umeren, u košavskom području i jak vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus devet do minus jedan, a najviša od četiri do devet stepeni.

U Beogradu će ujutru biti slab do umeren mraz, a toku dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće od minus pet do minus jedan, a najviša oko šest stepeni.

Prognoza za naredne dane

"U nastavku prve polovine februara suvo sa dužim sunčanim intervalima, ali sa hladnim jutrima (od -9 do -1 stepen) i sa dnevnim temperaturama u granicama normale, od 4 do 9 stepeni. Do kraja sedmice (07 - 09. februar), kao i u sredu (12. 02.) u košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu olujni jugoistočni vetar.