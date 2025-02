On je rođeni Beograđanin, a 1997. godine rešio je da ode preko okeana, tačnije u Severnu Karolinu, ali tamo ga nije dočekao "američki san".

- To je veliki problem bio. Morao sam da učim jezik da bih mogao da idem dalje. E onda kad sam učio jezik, onda sam shvatio da moram da idem ponovo u školu.

- Moja supruga je pomagala svom ocu da postavlja gipsane ploče, kada je bila mala. On je tako neke male završne radove u kući radio, onda je ona bila uz njega. Ali mi nismo profesionalno u tom poslu. Ja nisam nikad ništa od toga pravio. Ja sam napravio lupam, terasicu u Americi ili nešto tako što ono nije uopšte bitno je li krivo ili nije krivo. Ovo ipak treba sve da bude super precizno.

Kakvi su Amerikanci

- Da vam kažem, ljudi imaju pogrešnu sliku Amerikanaca. Amerikanci su u suštini, mogu reći, 90 odsto su jako dobri ljudi. Ja pričam samo za narod, ne pričam za politiku, ni za šta drugo. Amerikanci su jako dobri ljudi. Dokle god ne postoje nikakav interes između vas. Ako nikakav interes počinje između vas, sve se menja. Oni nisu društveni kao što smo mi, da se samo naleti na kafu i ne znam nije šta. Ako hoćeš dođi da me vidiš, molim te ne zovem.

I struju radio sam

- Glavna ideja zašto smo odmah steli da kupimo ovaj plac, zato što imam jaku količinu vode koja silazi sa vodopada. Voda je pitka, ne treba filtriranje, ne treba ništa. Evo mi je pijemo već 4 godine, nikad me ništa nije zabolelo od vode. I kad si umoran, kada je popiješ, kao da ti se vrati neka snaga, puna je nekih minerala, puna je svega dobrog u sebi.

- Žena i ja maštamo čitav život da živimo pored vodopada, da živimo pored potoka, da živimo pored reke. I ovo kad je ispalo, to je bukvalno lampice se popalile. Straja? Shvatićemo kako. Meni je samo bilo bitno da imam dovoljno vode da mogu nešto početi da radim, da se nešto može napraviti. Nama ne treba puno struje. Nama treba da imamo svetla, da upalimo ventilatore i punimo telefone. To je to.