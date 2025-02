Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući video snimak automobila u plamenu na auto-putu Beograd - Šid. Na snimku se vidi kako se crni dim nadvio nad auto-putem,dok plamen guta automobil. Do ovakvih situacija dolazi sve češće, a naša novinarka Ksenija Stojiljković jutros je proveravala kako uopšte dolazi do požara na automobilu tokom vožnje .

Uzroci požara u saobraćaju mogu biti mnogobrojni, a o tome je više za govorio naš trofejni automobilista i novinar Čedomir Brkić. On je kazao da se na automobilima od 2008. godine nalaze DPF filteri, koji su pravo ekološko čudo.

Oprez! Sve češći požari na auto-putu: Čedomir Brkić savetuje kako da do toga ne dođe Izvor: kurir televizija

- To je jedan mali auspuh i sistem koji služi da izduvni gasovi dodatno izgore. Uređaj je vrlo savremen, međutim pošto postoje automobili stariji preko 15 godina, tada može doći do paljenja na putu. Automobil, kada vrši regeneraciju izduvnih gasova usijava taj deo na 700-800 stepeni i tada se dešava da čak i najmanja kap ulja ili neke tečnosti koja se nalazi u automobilu ili neki deo koji nije lepo pričvršćen, kada dođe u kontakt sa tim usijanim malim auspuhom, dpf filterom jednostavno se zapali i dolazi do sagorevanja ili potpunog paljenja automobila.