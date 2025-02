Prema nedavno objavljenim istraživanjima, IT tržište rada u Srbiji, ali i svetu beleži blagi pad broja oglasa. Uprkos tome, interesovanje kandidata je i daje stabilno.

- Kao dete, dvedesetih godina sam imao prilike da budem u kontaktu sa računarskim sistemima i to me je podstaklo da se bavim IT-jem. Prvo sam krenuo nekim drugim putem, kao zaposleni u ministarstvu odbrane, a posle toga sam nastavio privatnim putem da se razvijam u informativnim tehnologijama - ispričao je Andrić.

Stručnjaci navode da je od 2022 godine došlo do krize u IT oblasti rada, a da je 2023. potražnja za programerima opala za 50 odsto. Razlozi su višestruki, a Miloš Turinski iz Infostuda kaže:

- Došlo je do optimizacije rada u celom IT sektoru, zbog smanjena obima posla. Ne samo na našem tržištu, već i u inostranstvu. Zbog ekonomske krize i manjeg obima posla, manje projekata, to se prelilo i na manje tržište, kao što je Srbija.