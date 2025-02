Tokom jutra slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od minus osam stepeni do minus jedan, a najviša od četiri do devet stepeni.