U Srbiji tokom jutra mraz, a ponegde i kratkotrajana magla. Tokom dana pretežno sunčano. Košava, povremeno olujne jačine, duvaće na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Ujutru će se temperatura spustiti i do -8, tokom dana od 4 stepena do 9 stepeni. I u Beogradu ujutru temperatura u minusu. Tokom dana pretežno sunčano i vetrovito, uz najviše 6 stepeni.

Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -1 stepen, a najviša od 4 do 9 stepeni.