- Pre dve nedelje mi stiže poruka od dotičnog kako je dobio neko utuženje za neplaćeni račun infostana iz avgusta. Ja mu izađem u susret, pošaljem račun sa dokazom o uplati, pozovem banku koja mi potvrdi da je uplata validna. On se natezao sa njima preko mejla, valjda je pokušavao da izbegne to utuženje. A kad je shvatio da će morati da plati, čovek je insistirao da ja odem i rešim to. U prevodu da idem da platim nekih 15.000 dinara na šta sam se ja samo nasmejao i blokirao broj, jer neću da me niko pravi budalom. Nisam mu čak ništa ni napisao jer ne želim reč da trošim na njega.