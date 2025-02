Bivšem narodnom poslaniku Zoranu Zečeviću (69) i njegovom sinu Ognjenu (36), koji u Aranđelovcu imaju nelegalni starački dom, a koji su uhapšeni zbog napada na inspektore socijalne zaštite , preti do pet godina zatvora.

Istorijat ove priče kaže da porodica dr Zorana Zečevića , inače bivšeg narodnog poslanika Srpske stranke Zavetnici, u centru Aranđelovca drži starački dom koji radi bez licence, i to pod plaštom njihove poliklinike "Sveti Stefan". I džaba što je ministarstvo od 2008. tri puta donosilo rešenje o zabrani rada, oni su terali po svome i zarađivali. Razne inspekcijske kontrole izvrdavali su i tako što su u svojoj zgradi na adresi Knjaza Miloša 30 imali registrovane čak tri firme za različite delatnosti (zdravstvene usluge, usluge ostalog smeštaja i hotelski smeštaj). A jednom prilikom su čak i turistički inspektori zatekli između 15 i 20 smeštenih starijih osoba. Nebrojeno puta je inspektorima onemogućen rad. Tako je bilo i ovoga puta, 5. februara, kada su inspektori socijalne zaštite nenajavljeno pokucali na vrata doma , a u sklopu vanrednog nadzora širom Srbije nakon tragedije u staračkom u Barajevu koja je odnela osam života . MINRZS je saopštilo da samo pukom srećom incident ovog puta nije rezultovao gubitkom života inspektora.

Advokatica Tamara Radojčić objašnjava za Kurir da krivično delo izazivanje opšte opasnosti potpada pod član 278 Krivičnog zakonika (KZ), koji kaže da "ko požarom, poplavom, eksplozijom, otrovom ili otrovnim gasom, radioaktivnim ili drugim jonizujućim zračenjem, električnom energijom, motornom silom ili kakvom drugom opšteopasnom radnjom ili opšteopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom".

- U ovom slučaju radnja izvršenja je motorna sila, a sumnjiče se otac i sin da su izazvali opasnost za život i telo ljudi, za šta je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora i pored toga obavezna novčana kazna - kaže Radojčićeva i dodaje:

- Takođe, za udaranje kolima i osnov sumnje da je učinjeno krivično delo iz člana 289 KZ - ugrožavanje javnog saobraćaja - zaprećena je kazna zatvora do tri godine godine ukoliko su nastupile lakše telesne povrede.

- Ukoliko su inspektori izbačeni iz doma za stare dok su pokušavali da obave inspekcijski nadzor, reč je o drugom krivičnom delu - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, iz člana 323 KZ. Za osnovni oblik tog krivičnog dela predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina. Takođe, smatram da ima osnova sumnje da je učinjeno krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344 KZ, za koje je zaprećena kazna zatvora do tri godine.Zoran Zečević može da odgovara i za podstrekivanje ukoliko se dokaže da je podstrekivao sina da učini krivično delo. A za podstrekivanje se odgovora isto kao i za izvršenje krivičnog dela, pa je zakonska kazna od šest meseci do pet godina zatvora, uz šta ide i novčana kazna - naglašava advokatica i podseća da je u toku istraga, nakon čijeg završetka će nadležno javno tužilaštvo da pokrene optužni predlog.