Hotel u ponudi ima 453 smeštajne jedinice i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, ketler, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini bar, sef. Deluxe room je veilčine oko 41m2 i može imati pogled na bazen, baštu i more. Deluxe family room je veličine oko 50m2 i ima dva king size kreveta. Two bedroom chalet je veličine oko 66m2, ima dve spavaće sobe i pogled na more. Suite penthouse je veličine oko 164m2, ima dnevni boravak, spavaću sobu, jacuzzi na otvorenom i pogled na more. Gosti u ovim sobama imaju i uslugu batlera. Plaća se dodatno usluga room service-a i korišćenje telefona.