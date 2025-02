- Do srede suvo i uglavnom sunčano. Košava će danas do kraja dana na kratko oslabiti i prestati. Jutarnji minimumi od -10 do -2 stepena Celzijusa, a maksimumi od jedan do šest stepeni Celzijusa. U sredu će se nad nama verovatno osetiti uticaj visinskog ciklona nad Nemačkom koji najverovatnije i “krije” rešenje slagalice za polovinu meseca, hoce li biti kasnog naleta zime ili ne. Taj ciklon će doneti naoblačenje uz povremene padavine koji bi prvo trebale zahvatiti južne, jugozapadne i zapadne delove regiona, a do četvrtka pre podne i ostale predele - navodi Čubrilo i dodaje: