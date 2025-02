- Rashlađivanje tela u zimskom periodu dovodi do opterećenja centra za termoregulaciju koji se trudi da zadrži normalnu telesnu temperaturu, a to je od 36 do 37 stepeni, kako bi organizam funkcionisao. Ukoliko je telo izloženo hladnoći učestalo i na duži vremenski period, koža kao najveći organ trpi, dolazi do sužavanja krvnih sudova, smanjuje se dovod kiseonika, krv se rashlađuje, što može da dovede do pada imuniteta, a samim tim i prehlada - objašnjava dr Šehić i dodaje: