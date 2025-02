- Mi ćemo ovaj slučaj, naravno, ispratiti do kraja . Vrata naše institucije su otvorena, ne samo za Jasminu, već i za sve druge majke, žene, i uopšte očeve, roditelje i porodice koji se suočavaju sa borbom za egzistenciju. Ali, kao što rekoh, najvažnije je da se takva lica obrate socijalnim ustanovama, da dobiju adekvatan vid zaštite, podrške i prava , i da mi nakon toga možemo konstatovati da one jesu registrovane kao takve, da eliminišemo svaki vid zloupotrebe - istakla je ministarka.

- Ali, naravno, kao što rekoh, ukoliko ona kao pojedinac ne želi bilo kakav vid socijalne podrške, onda na nama ostaje da povedemo računa o razvoju njenih devojčica jer je interes deteta najvažniji za nas i da prosto ispratimo da li one imaju zdravstvenu negu, da li će poći u školu kada za to dođe vreme itd. Znači, to su neke stvari koje mi moramo, naravno, kao organ da propratimo do kraja - rekla je ministarka za kraj.