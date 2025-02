Oduvek su ljudi posećivali magove, doduše u tajnosti, jer je vračanje bilo zabranjeno. Danas, kada su vidovnjaci prešli na društvene mreže sve je postalo javno i lako dostupno. Svako na društvenim mrežama može pronaći „svog" vidovnjaka prema sopstvenim kriterijumima. Međutim, mag često zamenjuje psihologa i lekara, oduzimajući ljudima imovinu i zdravlje. Tu nastane zaplet priče, a do raspleta retko kad dolazi.

- Ostavljali su nam po dvorištu delove životinja umotane u crveni konac. Jaja smo pronalazili po sobama. Najstrašniji je bio krvav jezik ispred kuće. Naš spasilac nam je rekao za jezik da je ljudski. Sve je on otklonio i uzvratio zavidnima koji su nam "radili". Izradio je i amajlije od posteljice kobile, koje nas čuvaju. Šta bismo da nemamo njega. Bog na nebu, on na zemlji - ističe P. I.

Dodaje da nije odmah imao poverenje u tog čoveka, ali da je u sve čvrsto poverovao kada su on i supruga, navodno, tek posle seansi kod vidovnjaka dobili potomstvo.

Dodaje da su česte krivične prijave neposrednih pristupa na ulici, kada vidovnjak priđe nekome sa tvrdnjom da je bačena crna magija i da bi on mogao da je ukloni.

Od oglasa do saletanja na ulici

- Prvo sam nosila darove u crkvu, kako mi je Mira rekla. To je pobožna žena. Ako joj ne veruješ, ne može pomoći. Uoči crvenog slova, na pun mesec, otišla sam kod nje. Legla sam na astal i držala sveću. Stavila mi je nešto uvezano na prsa i posle razbrajanja odvezala. Rekla je da treba da se pojavi to što nam je zakopano. Kad ono, jaje u krpi. Prebledim ja, jer znam da se preko jajeta spravlja da zapusti kuća. Kad ga je polupala imam šta i da vidim - umesto žumanceta puno jaje dlaka. Od pokojne ujne što nam je to uradila - priča uznemirena S. K.