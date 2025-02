Do sada se nije pojavila nijedna informacija koja bi ukazala šta se nestalom farmaceutu dogodilo tog 10. juna. Od tog dana nema ni traga, ni glasa od Milana Đorđevića. Kobnog dana, prema tvrdnjama njegove porodice, Milan je trebalo da poslom obiđe Klinički centar Niš, pošto je radio kao zastupnik u jednog farmaceutskoj firmi.

Ono što je poznato jeste da se nešto pre 12 časova automobilom „škoda“ uputio do izletišta, gde je parkirao automobil na parkingu pored zatvorenog planinarskog doma. Na tom mestu pronađen je i Milanov automobil, u čijoj su kaseti bila oba njegova mobilna telefona, službeni i privatni.

- Oko podneva se javio snaji i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan. Kad se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo krenuli da ga svi zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil - izjavila je Marica, majka nestalog farmaceuta.

Ključno za slučaj nestanka jeste šta se događalo u periodu od 12 do 17 sati tog kobnog 10. juna. Upravo u tom periodu se Milanu izgubio svaki trag.

Kako je za Kurir rekla Milanova majka, on se neposredno pred nestanak žalio da ne može da spava i da ga nešto muči. Ispričala je da je Milan „ rekao bratu da ima nešto važno da mu kaže, ali nije stigao“.

„Prva verzija koju bih uzeo u obzir da radim na ovom slučaju je da se Đorđević negde sakrio dok se ne slegne problematična situacija koja je za njega u tom trenutku bila nerešiva. Ukoliko je to učinio, nestanak je brižljivo isplanirao, ostavio je vozilo i lične stvari, uključujući dokumenta i mobilni telefon kako bi one koji ga traže naveo na pogrešan trag. Tako bi dobio na vremenu da pređe granicu, Bugarska je na sat vremena odavde, ako se to desilo, verujem da se sa nekim povezao ko mu je pomogao da ode iz zemlje i da se kod njega skloni na izvesno duže vreme“, rekao je iskusni policajac.