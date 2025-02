Meštani Brzog Broda istakli su da su sve nadležne institucije dobro odradile svoj posao, kada su izašle na teren, ali da im nije jasno kako je došlo do tolike koncentracije amonijaka.

- Kada smo otvorili vrata od toaleta, to je bio dim, a reč je o amonijaku. Zvali smo sve komšije da vidimo da li se i kod njih to događa, međitim ne. Posle nekoliko sati počeli su da izlaze iz kuće, jer je koncentracija amonijaka bila jako velika. Sve službe su došle, hitna pomoć, policija, vatrogasci svi su se našli ovde i merili su koncentraciju amonijaka. Maksimalna dozvoljena koncentracija je do nekih 6 jedinica, a u kući iza mene je bilo 100 jedinica. Komšije su imale po 20 jedinica. Na sreću ja sam se odmah snašao i uspeo da zatvorim sve kanalizacione odvode streč folijom i zalepio preko. Sklonio unučad i nekako koncentracija je pala - kazao je jedan od meštana ovog kraja.