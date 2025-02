" Svi smo očajni. Stariji sin ide na posao samo zato što mora, jede samo što mora, ne govori non-stop razmišlja o bratu . Milanovom sinu je prošle nedelje bio osmi rođendan. Proslavio ga je bez oca. Dečko ćuti, ne pita za tatu . On i sestrica znaju da im je tata nestao u šumi. Meni je mnogo teško da odlazim kod njih. Sve u njihovom stanu me podseća na Milana i ne mogu da se suzdržim da ne plačem, a ne želim da plačem pred decom", kaže Marica.

Kako vreme prolazi, dodala je, sve su ubeđeniji da je Milana neko pokupio na Bojaninim vodama, a da se on tome nije nadao i nije pretpostavljao da može da mu se dogodi nešto loše .

" On je tamo otišao u košulji, pantalonama, salonskim cipelama . Da je planirao da nestane sigurno bi bio drugačije obučen i poneo bi nešto sa sobom. Njegovi telefoni, čak i ručni sat pronađeni su u kaseti službenog automobila. Ne znamo da li je burmu poneo sa sobom ili mu je i ona ostala negde na planini . Ukoliko ga je neko odveo protiv njegove volje plaši nas pomisao ko bi ga čuvao i hranio osam meseci. To je nemoguće", govori Marica.

"Nama je samo to potrebno da znamo da je živ, ali nema nikakvog traga o njemu. Za ovih osam meseci od kada je nestao niko nas nije pozvao da nam kaže bilo šta o Milanu. Zovem povremeno policiju, ali uvek dobijam isti odgovor, da je slučaj otvoren, ali da nemaju nikakvu informaciju. Ne znamo gde da idemo da ga tražimo, koga drugog da pitamo. Vreme prolazi i plašimo se da će biti zaboravljen, da nikada nećemo saznati šta mu se dogodilo", očajna je Marica.

"On se desetak dana pre nestanka požalio bratu da ima neki problem, ali nije rekao o čemu se radi. Rekao je da će mu reći o čemu se radi, kada problem razreši. Nešto ga je mučilo, ali ne znamo šta. Zbog toga nije mogao da spava, pa je od koleginice potražio neki lek za spavanje na biljnoj bazi. Tog dana kada je nestao nije bio uznemiren. Dok smo pili zajedno kafu, bio je sasvim opušten, normalno smo razgovarali. Otišao je na posao kao i mnogo puta pre toga. Verujemo da ga je neko na putu do Kliničkog centra pozvao i rekao mu da ode do Bojanih voda, mada u policiji kažu da nije bilo poziva. Pregledali su njegov i službeni i mobilni telefon", kazala je Marica.