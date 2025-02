Decu koja ne idu u vrtiće ili nema ko da ih čuva kod kuće roditelji vode na čuvanje u popularnim čuvaonicama gde zaposleni brinu o njima , a sat čuvanja u zavisnosti od programa i grada košta od 500 do 1.000 dinara.

Ukoliko pak roditelj odabere mini-pakete od 15 sati za to će iskeširati 8.900 dinara, dok paket od 25 sati košta 12.900 dinara i može se koristiti u periodu od mesec dana. Što se tiče paketa za najmlađe odnosno bebe njihovo čuvanje radnim danima za četiri sata iznosi 25.000 dinara mesečno.

Iako ove cene nisu niske, kada ih uporedimo sa iznosom koji dadilje uzimaju za sat čuvanja budu malo jeftinije. Satnica za povremeno čuvanje mališana u Beogradu košta od 800 do 1.100 dinara, dok za dvoje dece dadlije uzimaju od 1.300 do 1.800 dinara. Ukoliko roditelj želi čuvanje deteta po četiri sata dnevno u periodu od mesec dana za to će morati da iskešira minimum 48.000 dinara.