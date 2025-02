Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano uz hladno jutro sa slabim do umerenim, a u Timočkoj Krajini i sa jakim mrazem , samo će na zapadu i jugozapadu zemlјe biti umereno do potpuno oblačno, ujutro ponegde u planinama uz provejavanje slabog snega, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu uveče i noću i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od -10 do -2, u Timočkoj Krajini do -13°C, maksimalna dnevna od 4 do 8°C.