- Stanje je više nego zabrinjavajuče. Alon je juče napunio 24 godine i to jeste bio povod tog skupa i to je drugi rođendan koji je proslavio u tako tamnom zatočeništvu i tmini tunela. On je ranjen u jedno oko, noge su mu vezane u lance, izgladnjivan je i na njemu su vršeni razni vidovi iživljavanja. Sećate se da su pregovori trebali da budu na 16. dan prve faze a to je bilo 3. februara. Nema nikakve sumnje i to je zaista shodno onome što je rekao ministar spoljnih poslova Marko Đurić a to je da je sada naš Alon iz svih mogućih uglova gledanja prekarakterisan u humani slučaj. On je ranjen i ima jednu od elementarnih stvari, a koju za sada ne dobija jeste adekvatna zdravstvena nega - istakao je Nikolić.